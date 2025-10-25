Informações de preço de Robert (ROBERT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00258802$ 0.00258802 $ 0.00258802 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.15% Alteração de Preço (1D) +0.29% Variação de Preço (7d) +15.12% Variação de Preço (7d) +15.12%

O preço em tempo real de Robert (ROBERT) é --. Nas últimas 24 horas, ROBERT foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ROBERT é $ 0.00258802, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, ROBERT variou -0.15% na última hora, +0.29% nas últimas 24 horas e +15.12% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Robert (ROBERT)

Capitalização de mercado $ 11.23K$ 11.23K $ 11.23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.23K$ 11.23K $ 11.23K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Robert é $ 11.23K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ROBERT é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.23K.