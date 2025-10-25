O que é RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

RIZZLE is a memecoin built on the XRPL. It's a playful twist on "Ripple," where the "p"s are replaced with "z"s—adding "Rizz" to Ripple. Rizz is a popular slang term for charisma, especially among Generation Z. While RIZZLE is primarily a memecoin with a strong focus on community building, it also offers various trading bots and is developing an AI agent that will soon be able to speak in Spaces on X. By leveraging the cultural relevance of "Rizz," one of the most widely used slang terms among Gen Z, RIZZLE aims to expand beyond the existing XRPL user base and onboard a new wave of users.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Quanto vale hoje o RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)? O preço ao vivo de RIZZLE em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de RIZZLE para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de RIZZLE para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de RIPPLE WITH RIZZ? A capitalização de mercado de RIZZLE é $ 25.79K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de RIZZLE? O fornecimento circulante de RIZZLE é de 989.87M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RIZZLE? RIZZLE atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RIZZLE? RIZZLE atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de RIZZLE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RIZZLE é -- USD . RIZZLE vai subir ainda este ano? RIZZLE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RIZZLE para uma análise mais detalhada.

