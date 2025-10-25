Informações de preço de Rico (RICO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00498677$ 0.00498677 $ 0.00498677 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.85% Alteração de Preço (1D) +0.77% Variação de Preço (7d) -8.44% Variação de Preço (7d) -8.44%

O preço em tempo real de Rico (RICO) é --. Nas últimas 24 horas, RICO foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RICO é $ 0.00498677, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, RICO variou -0.85% na última hora, +0.77% nas últimas 24 horas e -8.44% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Rico (RICO)

Capitalização de mercado $ 32.52K$ 32.52K $ 32.52K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 32.52K$ 32.52K $ 32.52K Fornecimento Circulante 999.72M 999.72M 999.72M Fornecimento total 999,722,611.4 999,722,611.4 999,722,611.4

A capitalização de mercado atual de Rico é $ 32.52K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RICO é 999.72M, com um fornecimento total de 999722611.4. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 32.52K.