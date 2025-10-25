O preço ao vivo de Ricky The Raccoon hoje é 0.00004654 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de RICKY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de RICKY facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Ricky The Raccoon hoje é 0.00004654 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de RICKY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de RICKY facilmente na MEXC agora.

Preço de Ricky The Raccoon (RICKY)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 RICKY para USD

--
----
-9.80%1D
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações.
USD
Gráfico de preço em tempo real de Ricky The Raccoon (RICKY)
Última atualização da página: 2025-10-25 18:08:51 (UTC+8)

Informações de preço de Ricky The Raccoon (RICKY) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00004624
$ 0.00004624$ 0.00004624
Mínimo 24h
$ 0.00005186
$ 0.00005186$ 0.00005186
Máximo 24h

$ 0.00004624
$ 0.00004624$ 0.00004624

$ 0.00005186
$ 0.00005186$ 0.00005186

$ 0.00478606
$ 0.00478606$ 0.00478606

$ 0.00004624
$ 0.00004624$ 0.00004624

-0.21%

-9.87%

-14.75%

-14.75%

O preço em tempo real de Ricky The Raccoon (RICKY) é $0.00004654. Nas últimas 24 horas, RICKY foi negociado entre a mínima de $ 0.00004624 e a máxima de $ 0.00005186, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RICKY é $ 0.00478606, enquanto o mais baixo é $ 0.00004624.

Em termos de desempenho de curto prazo, RICKY variou -0.21% na última hora, -9.87% nas últimas 24 horas e -14.75% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Ricky The Raccoon (RICKY)

$ 46.54K
$ 46.54K$ 46.54K

--
----

$ 46.54K
$ 46.54K$ 46.54K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Ricky The Raccoon é $ 46.54K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RICKY é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 46.54K.

Histórico de preços de Ricky The Raccoon (RICKY) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Ricky The Raccoon em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Ricky The Raccoon em USD foi de $ -0.0000179678.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Ricky The Raccoon em USD foi de $ -0.0000309039.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Ricky The Raccoon em USD foi de $ -0.0011588656418443512.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-9.87%
30 dias$ -0.0000179678-38.60%
60 dias$ -0.0000309039-66.40%
90 dias$ -0.0011588656418443512-96.13%

O que é Ricky The Raccoon (RICKY)

Ricky’s holding the future up high - a baby raccoon, born from the dumpster, ready to lead Base out of the dumpster fire with its Diamond Hand Community and SOON NFT DROP! GET YOUR TRASH-BAG TODAY! Ricky is Setup to be a Viral Sensation the next $ponke you could even say. With its crazy X Community and being in every cornner of web3 RICKY WILL BE HUGE! WELCOME TO THE DUMPSTER FIRE GRAB A BEER AND CHILL!

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo.

Recurso de Ricky The Raccoon (RICKY)

Site oficial

Previsão de preço do Ricky The Raccoon (em USD)

Quanto valerá Ricky The Raccoon (RICKY) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Ricky The Raccoon (RICKY) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Ricky The Raccoon.

Confira a previsão de preço de Ricky The Raccoon agora!

RICKY para moedas locais

Tokenomics de Ricky The Raccoon (RICKY)

Compreender a tokenomics de Ricky The Raccoon (RICKY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token RICKY agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Ricky The Raccoon (RICKY)

Quanto vale hoje o Ricky The Raccoon (RICKY)?
O preço ao vivo de RICKY em USD é 0.00004654 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de RICKY para USD?
O preço atual de RICKY para USD é $ 0.00004654. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Ricky The Raccoon?
A capitalização de mercado de RICKY é $ 46.54K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de RICKY?
O fornecimento circulante de RICKY é de 1.00B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RICKY?
RICKY atingiu um preço máximo histórico de 0.00478606 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RICKY?
RICKY atingiu um preço minímo histórico de 0.00004624 USD.
Qual é o volume de negociação de RICKY?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RICKY é -- USD.
RICKY vai subir ainda este ano?
RICKY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RICKY para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 18:08:51 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Ricky The Raccoon (RICKY)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

