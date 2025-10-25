Informações de preço de Ricky The Raccoon (RICKY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00004624 $ 0.00004624 $ 0.00004624 Mínimo 24h $ 0.00005186 $ 0.00005186 $ 0.00005186 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00004624$ 0.00004624 $ 0.00004624 Máximo 24h $ 0.00005186$ 0.00005186 $ 0.00005186 Máximo histórico $ 0.00478606$ 0.00478606 $ 0.00478606 Menor preço $ 0.00004624$ 0.00004624 $ 0.00004624 Variação de Preço (1h) -0.21% Alteração de Preço (1D) -9.87% Variação de Preço (7d) -14.75% Variação de Preço (7d) -14.75%

O preço em tempo real de Ricky The Raccoon (RICKY) é $0.00004654. Nas últimas 24 horas, RICKY foi negociado entre a mínima de $ 0.00004624 e a máxima de $ 0.00005186, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RICKY é $ 0.00478606, enquanto o mais baixo é $ 0.00004624.

Em termos de desempenho de curto prazo, RICKY variou -0.21% na última hora, -9.87% nas últimas 24 horas e -14.75% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Ricky The Raccoon (RICKY)

Capitalização de mercado $ 46.54K$ 46.54K $ 46.54K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 46.54K$ 46.54K $ 46.54K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Ricky The Raccoon é $ 46.54K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RICKY é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 46.54K.