O que é RETRO KIDS (RETRO)

The generation that built the internet is back. This time, we're building wealth. Welcome to Retro Kids where memes turn into millions. Retro Kids is a community-driven meme token built on the Solana blockchain, inspired by 80s and 90s nostalgia. With a focus on fun, culture, and internet humor, RKID brings together fans of retro gaming, vintage cartoons, and childhood memories in a decentralized, low-fee ecosystem. The token has no inherent utility or roadmap and exists purely as a cultural and collectible digital asset.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre RETRO KIDS (RETRO) Quanto vale hoje o RETRO KIDS (RETRO)? O preço ao vivo de RETRO em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de RETRO para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de RETRO para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de RETRO KIDS? A capitalização de mercado de RETRO é $ 8.01K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de RETRO? O fornecimento circulante de RETRO é de 999.90M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RETRO? RETRO atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RETRO? RETRO atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de RETRO? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RETRO é -- USD . RETRO vai subir ainda este ano? RETRO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RETRO para uma análise mais detalhada.

