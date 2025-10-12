Tokenomics de retardcoin (RETARD)

Tokenomics de retardcoin (RETARD)

Descubra informações essenciais sobre retardcoin (RETARD), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-10-12 05:21:48 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de retardcoin (RETARD)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de retardcoin (RETARD), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 91.15K
$ 91.15K$ 91.15K
Fornecimento total:
$ 999.88M
$ 999.88M$ 999.88M
Fornecimento circulante:
$ 999.88M
$ 999.88M$ 999.88M
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 91.15K
$ 91.15K$ 91.15K
Máximo histórico:
$ 0.01166686
$ 0.01166686$ 0.01166686
Mínimo histórico:
$ 0
$ 0$ 0
Preço atual:
$ 0
$ 0$ 0

Informação sobre retardcoin (RETARD)

In the fast-paced, over-hyped world of crypto, where bots front-run trades and billionaires tweet market-moving nonsense, retardcoin stands proudly as the people’s champion — slow, irrational, and gloriously misinformed. Built on pure degeneracy and fortified by a community of diamond-handed apes who read charts upside-down, $retardis the only coin that proudly declares: “We have no roadmap, but we’re still going to the moon.”

retardcoin has quickly snowballed into a movement. $retard features zero utility, infinite volatility, and an unwavering commitment to bad decisions. There’s no whitepaper — just a napkin drawing of a rollercoaster with the caption “Wheeeee!”

Unlike other tokens that pretend to solve real-world problems, retardcoin solves nothing. In fact, it creates problems — like explaining to your tax accountant why you YOLO’d your rent money into a coin called retard. But that’s the beauty of $retard: it doesn’t try to impress institutions, pass regulations, or make sense. It exists purely for the meme.

The retardcoin community thrives on chaos. Fueled by late-night Twitter spaces, misspelled Telegram posts, and endless hype cycles, holders pride themselves on buying tops, selling bottoms, and repeating the cycle with delusional optimism. Forget technical analysis — here, we use vibes and TikTok astrologers.

Disclaimer: retardcoinis a meme token with no inherent value, utility, or intellectual merit. It’s offensive by design and not recommended for anyone with common sense or financial goals. If you’re still reading this and considering a purchase, please consult a therapist — or at least your mother.

Site oficial:
https://retardcoin.world/

Tokenomics de retardcoin (RETARD): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de retardcoin (RETARD) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens RETARD que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens RETARD podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do RETARD, explore o preço em tempo real do token RETARD!

Previsão de preço de RETARD

Quer saber para onde o RETARD pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do RETARD combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

Por que deve escolher a MEXC?

A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.

Mais de 4,000 pares de negociação nos mercados Spot e Futuros
As listagens de tokens mais rápidas entre as CEXs
#1 em liquidez em todo o setor
As menores taxas, com atendimento ao cliente 24/7
Transparência de reservas de tokens acima de 100% para os fundos dos usuários
Barreiras de entrada ultrabaixas: compre cripto com apenas 1 USDT
mc_how_why_title
Compre cripto com apenas 1 USDT: O jeito mais fácil de acessar o universo cripto!

Aviso legal

Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.

Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"