Tokenomics de retardcoin (RETARD)
Tokenomics e análise de preços de retardcoin (RETARD)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de retardcoin (RETARD), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre retardcoin (RETARD)
In the fast-paced, over-hyped world of crypto, where bots front-run trades and billionaires tweet market-moving nonsense, retardcoin stands proudly as the people’s champion — slow, irrational, and gloriously misinformed. Built on pure degeneracy and fortified by a community of diamond-handed apes who read charts upside-down, $retardis the only coin that proudly declares: “We have no roadmap, but we’re still going to the moon.”
retardcoin has quickly snowballed into a movement. $retard features zero utility, infinite volatility, and an unwavering commitment to bad decisions. There’s no whitepaper — just a napkin drawing of a rollercoaster with the caption “Wheeeee!”
Unlike other tokens that pretend to solve real-world problems, retardcoin solves nothing. In fact, it creates problems — like explaining to your tax accountant why you YOLO’d your rent money into a coin called retard. But that’s the beauty of $retard: it doesn’t try to impress institutions, pass regulations, or make sense. It exists purely for the meme.
The retardcoin community thrives on chaos. Fueled by late-night Twitter spaces, misspelled Telegram posts, and endless hype cycles, holders pride themselves on buying tops, selling bottoms, and repeating the cycle with delusional optimism. Forget technical analysis — here, we use vibes and TikTok astrologers.
Disclaimer: retardcoinis a meme token with no inherent value, utility, or intellectual merit. It’s offensive by design and not recommended for anyone with common sense or financial goals. If you’re still reading this and considering a purchase, please consult a therapist — or at least your mother.
Tokenomics de retardcoin (RETARD): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de retardcoin (RETARD) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens RETARD que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens RETARD podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do RETARD, explore o preço em tempo real do token RETARD!
