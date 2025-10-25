Informações de preço de Retail DAO (RETAIL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0.00101303 $ 0.00101303 $ 0.00101303 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0.00101303$ 0.00101303 $ 0.00101303 Máximo histórico $ 0.00157166$ 0.00157166 $ 0.00157166 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.34% Alteração de Preço (1D) -0.42% Variação de Preço (7d) +4.05% Variação de Preço (7d) +4.05%

O preço em tempo real de Retail DAO (RETAIL) é --. Nas últimas 24 horas, RETAIL foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0.00101303, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RETAIL é $ 0.00157166, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, RETAIL variou +0.34% na última hora, -0.42% nas últimas 24 horas e +4.05% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Retail DAO (RETAIL)

Capitalização de mercado $ 725.18K$ 725.18K $ 725.18K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 995.58K$ 995.58K $ 995.58K Fornecimento Circulante 728.40M 728.40M 728.40M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Retail DAO é $ 725.18K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RETAIL é 728.40M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 995.58K.