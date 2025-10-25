Informações de preço de Restaking Vault ETH (RSTETH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 4,759.9 $ 4,759.9 $ 4,759.9 Mínimo 24h $ 4,866.04 $ 4,866.04 $ 4,866.04 Máximo 24h Mínimo 24h $ 4,759.9$ 4,759.9 $ 4,759.9 Máximo 24h $ 4,866.04$ 4,866.04 $ 4,866.04 Máximo histórico $ 6,262.2$ 6,262.2 $ 6,262.2 Menor preço $ 4,034.51$ 4,034.51 $ 4,034.51 Variação de Preço (1h) +0.26% Alteração de Preço (1D) -0.80% Variação de Preço (7d) +1.83% Variação de Preço (7d) +1.83%

O preço em tempo real de Restaking Vault ETH (RSTETH) é $4,788.51. Nas últimas 24 horas, RSTETH foi negociado entre a mínima de $ 4,759.9 e a máxima de $ 4,866.04, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RSTETH é $ 6,262.2, enquanto o mais baixo é $ 4,034.51.

Em termos de desempenho de curto prazo, RSTETH variou +0.26% na última hora, -0.80% nas últimas 24 horas e +1.83% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Restaking Vault ETH (RSTETH)

Capitalização de mercado $ 139.83M$ 139.83M $ 139.83M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 139.83M$ 139.83M $ 139.83M Fornecimento Circulante 29.20K 29.20K 29.20K Fornecimento total 29,200.39219458868 29,200.39219458868 29,200.39219458868

A capitalização de mercado atual de Restaking Vault ETH é $ 139.83M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RSTETH é 29.20K, com um fornecimento total de 29200.39219458868. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 139.83M.