Informações de preço de Resister (RSTR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.01080765 Máximo 24h $ 0.01246689 Máximo histórico $ 0.01580666 Menor preço $ 0.00904015 Variação de Preço (1h) +0.08% Alteração de Preço (1D) +1.65% Variação de Preço (7d) -1.24%

O preço em tempo real de Resister (RSTR) é $0.01125201. Nas últimas 24 horas, RSTR foi negociado entre a mínima de $ 0.01080765 e a máxima de $ 0.01246689, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RSTR é $ 0.01580666, enquanto o mais baixo é $ 0.00904015.

Em termos de desempenho de curto prazo, RSTR variou +0.08% na última hora, +1.65% nas últimas 24 horas e -1.24% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Resister (RSTR)

Capitalização de mercado $ 1.41M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.25M Fornecimento Circulante 125.50M Fornecimento total 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Resister é $ 1.41M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RSTR é 125.50M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.25M.