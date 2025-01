O que é Reserve Currency Dogs (RCD)

Welcome to Reserve Currency Dogs, the ultimate memecoin revolution! We’re a spirited community of former ISO20022 coin investors, tired of empty promises and stagnant gains from projects like XRP, XLM, ALGO, and QUANT. At Reserve Currency Dogs, we’ve turned our collective disappointment into a vibrant, fun-driven mission to reclaim our financial mojo. With $RCD, there are no buy or sell taxes, and our roadmap is packed with exciting milestones and community rewards. Join us as we blend humour with crypto savvy to create the next big memecoin sensation!

