O que é RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Regular Everyday Normal Coin is, in essence, a content-generating Media Coin. It shifts around the character of $RENC: a coin with a distinct personality and sharing the beliefs of the early 2012 crypto community. The Project regularly creates music videos, animated serie episodes, and more, all revolving around the $RENC character and his buddies. Other than sharing philosophical messages through a very distinct personality, SRENC is the world's Content-Generating Media on the blockchain. It has an anti-rug-pull mechansim, where the team allocation is only 1.75% of the supply, meaning they cannot rug pull the community. Instead, $RENC has a 1.75% tax in place. The tax wallet is currently controlled by the team, which use it to fund content generation and marketing activities. At 42 million Market Cap, the team will start earning 50% of the tax wallets as personal profits, this makes sure that the team incentives is always aligned with growing the community, and not rug-pulling it. The eventual aim of $RENC is to become the world's first for-profit Decentralized Autonomous Media Company on the blockchain. This will happen when world laws surrounding the regulation of cryptocurrencies allow it to happen. It will be based in the EU.

Recurso de RegularEverydayNormalCoin (RENC) Site oficial

RENC para moedas locais

Tokenomics de RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre RegularEverydayNormalCoin (RENC) Quanto vale hoje o RegularEverydayNormalCoin (RENC)? O preço ao vivo de RENC em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de RENC para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de RENC para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de RegularEverydayNormalCoin? A capitalização de mercado de RENC é $ 122.01K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de RENC? O fornecimento circulante de RENC é de 420.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RENC? RENC atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RENC? RENC atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de RENC? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RENC é -- USD . RENC vai subir ainda este ano? RENC pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RENC para uma análise mais detalhada.

