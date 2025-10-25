Informações de preço de RECRUIT (RECRUIT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00102729$ 0.00102729 $ 0.00102729 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.41% Alteração de Preço (1D) +10.42% Variação de Preço (7d) +9.47% Variação de Preço (7d) +9.47%

O preço em tempo real de RECRUIT (RECRUIT) é --. Nas últimas 24 horas, RECRUIT foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RECRUIT é $ 0.00102729, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, RECRUIT variou -0.41% na última hora, +10.42% nas últimas 24 horas e +9.47% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de RECRUIT (RECRUIT)

Capitalização de mercado $ 12.96K$ 12.96K $ 12.96K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.96K$ 12.96K $ 12.96K Fornecimento Circulante 999.80M 999.80M 999.80M Fornecimento total 999,799,108.690147 999,799,108.690147 999,799,108.690147

A capitalização de mercado atual de RECRUIT é $ 12.96K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RECRUIT é 999.80M, com um fornecimento total de 999799108.690147. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.96K.