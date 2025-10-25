O preço ao vivo de Real GEM Token hoje é 11.02 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de GEM para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de GEM facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Real GEM Token hoje é 11.02 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de GEM para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de GEM facilmente na MEXC agora.

Preço de Real GEM Token (GEM)

Preço em tempo real de 1 GEM para USD

$11.02
$11.02
0.00%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Real GEM Token (GEM)
Última atualização da página: 2025-10-25 15:28:19 (UTC+8)

Informações de preço de Real GEM Token (GEM) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 12.24
$ 12.24

$ 9.97
$ 9.97

--

--

+1.72%

+1.72%

O preço em tempo real de Real GEM Token (GEM) é $11.02. Nas últimas 24 horas, GEM foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GEM é $ 12.24, enquanto o mais baixo é $ 9.97.

Em termos de desempenho de curto prazo, GEM variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e +1.72% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Real GEM Token (GEM)

$ 2.49M
$ 2.49M

--
----

$ 2.49M
$ 2.49M

226.07K
226.07K

226,072.7847101858
226,072.7847101858

A capitalização de mercado atual de Real GEM Token é $ 2.49M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GEM é 226.07K, com um fornecimento total de 226072.7847101858. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.49M.

Histórico de preços de Real GEM Token (GEM) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Real GEM Token em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Real GEM Token em USD foi de $ -0.3733047040.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Real GEM Token em USD foi de $ +0.4161063840.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Real GEM Token em USD foi de $ -0.534280006765032.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ -0.3733047040-3.38%
60 dias$ +0.4161063840+3.78%
90 dias$ -0.534280006765032-4.62%

O que é Real GEM Token (GEM)

Golden Swan Solutions PTE. LTD. is a Singapore-based company that tokenizes investment-grade gemstones, offering fractionalized ownership through blockchain technology. Its flagship product, the Real GEM Token (GEM), represents a digital claim on physical gemstones such as rubies, emeralds, and sapphires, which are securely stored in a duty-free high-security facility in Germany.

The project aims to bring increased transparency, accessibility, and liquidity to the traditionally opaque and illiquid gemstone investment market. All gemstones are independently appraised and certified by recognized gemological institutes, and details about each asset, including provenance and valuation, are made available to token holders.

The Real GEM Token operates on a blockchain and integrates smart contracts to ensure secure, traceable, and automated transactions. Token holders may also participate in a staking mechanism that allows them to earn additional rewards. The token issuance is directly tied to the value of the underlying physical assets, and a portion of the proceeds is allocated to a liquidity reserve for added investor protection.

Golden Swan Solutions focuses on compliance with regulatory standards in Singapore and has implemented robust KYC/AML procedures where applicable. The platform is designed for professional investors seeking alternative asset exposure through a regulated and technology-driven framework.

Recurso de Real GEM Token (GEM)

Site oficial

Previsão de preço do Real GEM Token (em USD)

Quanto valerá Real GEM Token (GEM) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Real GEM Token (GEM) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Real GEM Token.

Confira a previsão de preço de Real GEM Token agora!

GEM para moedas locais

Tokenomics de Real GEM Token (GEM)

Compreender a tokenomics de Real GEM Token (GEM) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GEM agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Real GEM Token (GEM)

Quanto vale hoje o Real GEM Token (GEM)?
O preço ao vivo de GEM em USD é 11.02 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de GEM para USD?
O preço atual de GEM para USD é $ 11.02. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Real GEM Token?
A capitalização de mercado de GEM é $ 2.49M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de GEM?
O fornecimento circulante de GEM é de 226.07K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GEM?
GEM atingiu um preço máximo histórico de 12.24 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GEM?
GEM atingiu um preço minímo histórico de 9.97 USD.
Qual é o volume de negociação de GEM?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GEM é -- USD.
GEM vai subir ainda este ano?
GEM pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GEM para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 15:28:19 (UTC+8)

