O que é Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana . RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Site oficial

Previsão de preço do Real Estate Crypto Crowfunding (em USD)

Quanto valerá Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Real Estate Crypto Crowfunding.

Confira a previsão de preço de Real Estate Crypto Crowfunding agora!

RECC para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Compreender a tokenomics de Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token RECC agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Quanto vale hoje o Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)? O preço ao vivo de RECC em USD é 0.00182991 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de RECC para USD? $ 0.00182991 . Confira o O preço atual de RECC para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Real Estate Crypto Crowfunding? A capitalização de mercado de RECC é $ 1.63M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de RECC? O fornecimento circulante de RECC é de 886.10M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RECC? RECC atingiu um preço máximo histórico de 0.00367015 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RECC? RECC atingiu um preço minímo histórico de 0.00025128 USD . Qual é o volume de negociação de RECC? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RECC é -- USD . RECC vai subir ainda este ano? RECC pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RECC para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)