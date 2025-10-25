Preço de Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)
O preço em tempo real de Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) é $0.00182991. Nas últimas 24 horas, RECC foi negociado entre a mínima de $ 0.00158222 e a máxima de $ 0.00204453, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RECC é $ 0.00367015, enquanto o mais baixo é $ 0.00025128.
Em termos de desempenho de curto prazo, RECC variou -0.75% na última hora, -7.87% nas últimas 24 horas e -30.82% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de Real Estate Crypto Crowfunding é $ 1.63M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RECC é 886.10M, com um fornecimento total de 986104127.3314732. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.81M.
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Real Estate Crypto Crowfunding em USD foi de $ -0.000156426784564567.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Real Estate Crypto Crowfunding em USD foi de $ +0.0002688035.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Real Estate Crypto Crowfunding em USD foi de $ +0.0013599440.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Real Estate Crypto Crowfunding em USD foi de $ +0.00143261677285516325.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -0.000156426784564567
|-7.87%
|30 dias
|$ +0.0002688035
|+14.69%
|60 dias
|$ +0.0013599440
|+74.32%
|90 dias
|$ +0.00143261677285516325
|+360.59%
RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .
