O que é ReachX Mainnet (RX)

In the digital age—where information flows incessantly and access to influencers has become so easy it's nearly meaningless—genuine interaction effectiveness is under threat. Platforms like LinkedIn or X (formerly Twitter) allow unrestricted messaging, but this very openness has led to an inevitable consequence: rampant spam, low-value interactions, and growing fatigue for both senders and recipients. The "Pay-to-Reach" model—paying for direct access—is emerging as a breakthrough solution to reconstruct the personal communication structure. Recently, this concept was revisited by Changpeng Zhao (CZ) in March 2025 in a strategic post, proposing the tokenization of reach instead of time. Rather than issuing tokens for "consulting hours"—a model that never really worked—CZ suggested a new approach where KOLs (Key Opinion Leaders) set their own price per message (e.g., 0.1 or 1 BNB), with the platform acting as a mediator: verifying, pricing, sharing revenue, and issuing refunds if no response is given. This philosophy forms the foundation of ReachX—a Web3 platform redefining how we connect, engage, and create value from attention. With ReachX, senders must pay with RX tokens to message someone. In return, recipients are guaranteed a response or get their tokens refunded. All identities are verified through X (Twitter) accounts, and the process is transparently operated on blockchain. ReachX expands the "Pay-to-Reach" model beyond messaging to include: Scheduling in-depth consultations ReachPass – Decentralized Messaging Access Package Purchasing exclusive content Integrating professional AI services B2B collaborations To optimize transaction speed and cost, ReachX will first launch on the Base network—offering fast infrastructure, low fees, and a Web3 user-friendly experience. After this initial phase, the platform will expand to Binance Smart Chain (BSC) and other networks to enhance cross-chain liquidity and accessibility. Alongside identity verification via X (Twitter), ReachX will soon integrate verification through LinkedIn and other professional networks, aiming to broaden its ecosystem beyond crypto and support experts across diverse industries. With ReachX, every conversation becomes a commitment, and attention is valued as a true asset—transparent, fair, and verifiable on blockchain.

Recurso de ReachX Mainnet (RX) Site oficial

Previsão de preço do ReachX Mainnet (em USD)

Quanto valerá ReachX Mainnet (RX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em ReachX Mainnet (RX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para ReachX Mainnet.

Confira a previsão de preço de ReachX Mainnet agora!

RX para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de ReachX Mainnet (RX)

Compreender a tokenomics de ReachX Mainnet (RX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token RX agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre ReachX Mainnet (RX) Quanto vale hoje o ReachX Mainnet (RX)? O preço ao vivo de RX em USD é 0.01547096 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de RX para USD? $ 0.01547096 . Confira o O preço atual de RX para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de ReachX Mainnet? A capitalização de mercado de RX é $ 7.74M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de RX? O fornecimento circulante de RX é de 500.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RX? RX atingiu um preço máximo histórico de 0.02014509 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RX? RX atingiu um preço minímo histórico de 0.01326584 USD . Qual é o volume de negociação de RX? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RX é -- USD . RX vai subir ainda este ano? RX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RX para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o ReachX Mainnet (RX)