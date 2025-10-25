O preço ao vivo de ReachX Mainnet hoje é 0.01547096 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de RX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de RX facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de ReachX Mainnet hoje é 0.01547096 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de RX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de RX facilmente na MEXC agora.

Preço de ReachX Mainnet (RX)

$0.01547096
$0.01547096$0.01547096
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros.
Gráfico de preço em tempo real de ReachX Mainnet (RX)
Última atualização da página: 2025-10-25 15:28:05 (UTC+8)

Informações de preço de ReachX Mainnet (RX) (USD)

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02014509
$ 0.02014509$ 0.02014509

$ 0.01326584
$ 0.01326584$ 0.01326584

O preço em tempo real de ReachX Mainnet (RX) é $0.01547096. Nas últimas 24 horas, RX foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RX é $ 0.02014509, enquanto o mais baixo é $ 0.01326584.

Em termos de desempenho de curto prazo, RX variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ReachX Mainnet (RX)

$ 7.74M
$ 7.74M$ 7.74M

----

$ 15.47M
$ 15.47M$ 15.47M

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de ReachX Mainnet é $ 7.74M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RX é 500.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.47M.

Histórico de preços de ReachX Mainnet (RX) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de ReachX Mainnet em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de ReachX Mainnet em USD foi de $ 0.0000000000.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de ReachX Mainnet em USD foi de $ 0.0000000000.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de ReachX Mainnet em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ 0.00000000000.00%
60 dias$ 0.00000000000.00%
90 dias$ 0--

O que é ReachX Mainnet (RX)

In the digital age—where information flows incessantly and access to influencers has become so easy it's nearly meaningless—genuine interaction effectiveness is under threat. Platforms like LinkedIn or X (formerly Twitter) allow unrestricted messaging, but this very openness has led to an inevitable consequence: rampant spam, low-value interactions, and growing fatigue for both senders and recipients.

The “Pay-to-Reach” model—paying for direct access—is emerging as a breakthrough solution to reconstruct the personal communication structure. Recently, this concept was revisited by Changpeng Zhao (CZ) in March 2025 in a strategic post, proposing the tokenization of reach instead of time. Rather than issuing tokens for “consulting hours”—a model that never really worked—CZ suggested a new approach where KOLs (Key Opinion Leaders) set their own price per message (e.g., 0.1 or 1 BNB), with the platform acting as a mediator: verifying, pricing, sharing revenue, and issuing refunds if no response is given.

This philosophy forms the foundation of ReachX—a Web3 platform redefining how we connect, engage, and create value from attention. With ReachX, senders must pay with RX tokens to message someone. In return, recipients are guaranteed a response or get their tokens refunded. All identities are verified through X (Twitter) accounts, and the process is transparently operated on blockchain.

ReachX expands the “Pay-to-Reach” model beyond messaging to include:

Scheduling in-depth consultations

ReachPass – Decentralized Messaging Access Package

Purchasing exclusive content

Integrating professional AI services

B2B collaborations

To optimize transaction speed and cost, ReachX will first launch on the Base network—offering fast infrastructure, low fees, and a Web3 user-friendly experience. After this initial phase, the platform will expand to Binance Smart Chain (BSC) and other networks to enhance cross-chain liquidity and accessibility.

Alongside identity verification via X (Twitter), ReachX will soon integrate verification through LinkedIn and other professional networks, aiming to broaden its ecosystem beyond crypto and support experts across diverse industries.

With ReachX, every conversation becomes a commitment, and attention is valued as a true asset—transparent, fair, and verifiable on blockchain.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo.

Recurso de ReachX Mainnet (RX)

Site oficial

Previsão de preço do ReachX Mainnet (em USD)

Quanto valerá ReachX Mainnet (RX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em ReachX Mainnet (RX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para ReachX Mainnet.

Confira a previsão de preço de ReachX Mainnet agora!

RX para moedas locais

Tokenomics de ReachX Mainnet (RX)

Compreender a tokenomics de ReachX Mainnet (RX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token RX agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre ReachX Mainnet (RX)

Quanto vale hoje o ReachX Mainnet (RX)?
O preço ao vivo de RX em USD é 0.01547096 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de RX para USD?
O preço atual de RX para USD é $ 0.01547096. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de ReachX Mainnet?
A capitalização de mercado de RX é $ 7.74M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de RX?
O fornecimento circulante de RX é de 500.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RX?
RX atingiu um preço máximo histórico de 0.02014509 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RX?
RX atingiu um preço minímo histórico de 0.01326584 USD.
Qual é o volume de negociação de RX?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RX é -- USD.
RX vai subir ainda este ano?
RX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RX para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 15:28:05 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

