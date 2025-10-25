Informações de preço de Rattler (RTR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) 0.00% Variação de Preço (7d) 0.00%

O preço em tempo real de Rattler (RTR) é --. Nas últimas 24 horas, RTR foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RTR é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, RTR variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Rattler (RTR)

Capitalização de mercado $ 5.32K$ 5.32K $ 5.32K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.32K$ 5.32K $ 5.32K Fornecimento Circulante 990.08M 990.08M 990.08M Fornecimento total 990,081,197.6985524 990,081,197.6985524 990,081,197.6985524

A capitalização de mercado atual de Rattler é $ 5.32K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RTR é 990.08M, com um fornecimento total de 990081197.6985524. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.32K.