O que é Ratecoin (RATE)

RateCoin ($RATE) is a meme-based cryptocurrency launched on 17 September 2025 through Pump.fun, a Solana-based token launch platform. It is designed as an "Attention Capital Markets" (ACM) token that parodies global monetary policy and central banking events. The project's concept is centered around capturing market sentiment during macroeconomic developments such as interest rate changes, inflation reports, and policy announcements. RateCoin has a fixed maximum supply of 1,000,000,000 tokens, with a portion allocated to a locked development wallet that follows a scheduled monthly burn. The circulating supply is publicly verifiable on Solana explorers such as Solscan. The project does not claim intrinsic utility or yield but positions itself as a community-driven experiment in narrative and speculative reflexivity. Engagement is built around meme culture, social media participation, and community-led initiatives that respond to economic events.

Tokenomics de Ratecoin (RATE)

Compreender a tokenomics de Ratecoin (RATE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token RATE agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Ratecoin (RATE) Quanto vale hoje o Ratecoin (RATE)? O preço ao vivo de RATE em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de RATE para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de RATE para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Ratecoin? A capitalização de mercado de RATE é $ 132.71K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de RATE? O fornecimento circulante de RATE é de 984.52M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RATE? RATE atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RATE? RATE atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de RATE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RATE é -- USD . RATE vai subir ainda este ano? RATE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RATE para uma análise mais detalhada.

