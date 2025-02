O que é Ratatoot (RAT)

The Story of Ratatoot Ratatoot is a washed-up degen rat who YOLO’d his entire bag aping into animal coins and rug-pulling politicians. Now he’s broke af, living in a cardboard box, but planning his comeback with his own meme token. Will he moon or stay rekt in the rat race forever? This is a meme and fun project that we believe many can relate to, and we want to build a welcoming community where everyone can share jokes, enjoy memes, and laugh together.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Ratatoot (RAT) Site oficial