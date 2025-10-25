Informações de preço de Raise The Colours (COLOURS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00001044 $ 0.00001044 $ 0.00001044 Mínimo 24h $ 0.00001086 $ 0.00001086 $ 0.00001086 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00001044$ 0.00001044 $ 0.00001044 Máximo 24h $ 0.00001086$ 0.00001086 $ 0.00001086 Máximo histórico $ 0.00013057$ 0.00013057 $ 0.00013057 Menor preço $ 0.00000802$ 0.00000802 $ 0.00000802 Variação de Preço (1h) 0.00% Alteração de Preço (1D) +2.22% Variação de Preço (7d) -0.70% Variação de Preço (7d) -0.70%

O preço em tempo real de Raise The Colours (COLOURS) é $0.00001086. Nas últimas 24 horas, COLOURS foi negociado entre a mínima de $ 0.00001044 e a máxima de $ 0.00001086, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de COLOURS é $ 0.00013057, enquanto o mais baixo é $ 0.00000802.

Em termos de desempenho de curto prazo, COLOURS variou 0.00% na última hora, +2.22% nas últimas 24 horas e -0.70% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Raise The Colours (COLOURS)

Capitalização de mercado $ 10.86K$ 10.86K $ 10.86K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.86K$ 10.86K $ 10.86K Fornecimento Circulante 999.85M 999.85M 999.85M Fornecimento total 999,847,303.7874129 999,847,303.7874129 999,847,303.7874129

A capitalização de mercado atual de Raise The Colours é $ 10.86K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de COLOURS é 999.85M, com um fornecimento total de 999847303.7874129. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.86K.