O preço ao vivo de RabbitX hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de RBX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de RBX facilmente na MEXC agora.

Logo de RabbitX

Preço de RabbitX (RBX)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 RBX para USD

$0.00097025
$0.00097025$0.00097025
0.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de RabbitX (RBX)
Última atualização da página: 2025-10-25 16:49:45 (UTC+8)

Informações de preço de RabbitX (RBX) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.300034
$ 0.300034$ 0.300034

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-88.19%

-88.19%

O preço em tempo real de RabbitX (RBX) é --. Nas últimas 24 horas, RBX foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RBX é $ 0.300034, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, RBX variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -88.19% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de RabbitX (RBX)

$ 582.04K
$ 582.04K$ 582.04K

--
----

$ 970.25K
$ 970.25K$ 970.25K

599.88M
599.88M 599.88M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de RabbitX é $ 582.04K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RBX é 599.88M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 970.25K.

Histórico de preços de RabbitX (RBX) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de RabbitX em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de RabbitX em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de RabbitX em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de RabbitX em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ 0+66.19%
60 dias$ 0+288.12%
90 dias$ 0--

O que é RabbitX (RBX)

What is the project about? RabbitX is a global permissionless perpetuals exchange powered by Starknet. RabbitX is building the most secure and liquid global derivatives network, giving you 24/7 access to global markets anywhere in the world.

What makes your project unique? The first decentralised perpetuals project to launch with Starknet. Our state-of-the-art platform built using a hybrid architecture, is optimized to deliver unparalleled speed and security for our traders. With deep orderbook liquidity, zero gas fees, and up to 50x leverage, RabbitX is the best derivatives DEX to trade on.

History of your project. Started initially as Strips finance in 2021, pivoted to RabbitX in May 2022. Launched testnet in Jan 2023, and launched mainnet in Feb 2023.

What’s next for your project? Our roadmap includes:

  • launching multiple asset classes perpetuals (FX, commodities, interest rates)
  • proof of real-time solvency
  • staking
  • trader rewards
  • options orderbook
  • multi-asset collateral
  • decentralised sequencer
  • layer 3 zk-rollup orderbook

link to our roadmap: https://landing.rabbitx.io/roadmap

What can your token be used for?

  • token will be used in the future for staking and rewards boost

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de RabbitX (RBX)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do RabbitX (em USD)

Quanto valerá RabbitX (RBX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em RabbitX (RBX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para RabbitX.

Confira a previsão de preço de RabbitX agora!

RBX para moedas locais

Tokenomics de RabbitX (RBX)

Compreender a tokenomics de RabbitX (RBX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token RBX agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre RabbitX (RBX)

Quanto vale hoje o RabbitX (RBX)?
O preço ao vivo de RBX em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de RBX para USD?
O preço atual de RBX para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de RabbitX?
A capitalização de mercado de RBX é $ 582.04K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de RBX?
O fornecimento circulante de RBX é de 599.88M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RBX?
RBX atingiu um preço máximo histórico de 0.300034 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RBX?
RBX atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de RBX?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RBX é -- USD.
RBX vai subir ainda este ano?
RBX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RBX para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 16:49:45 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o RabbitX (RBX)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

