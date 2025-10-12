Tokenomics de Quokka (QUOKKA)
Tokenomics e análise de preços de Quokka (QUOKKA)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Quokka (QUOKKA), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Quokka (QUOKKA)
Quokka is a meme coin on the base chain based on the Australian animal the Quokka. The purpose of this project is to build a community and spread happiness across the base chain given that Quokka's are considered one of the happiest animals on the planet. Quokka is one of if not the only evolving meme coins on base with new art, NFTs, themes and rewards unlocked at each growth stage. The project will build into a game at a later stage and aims to raise money to sponsor quokkas and aid in their survival given that they are endangered.
Tokenomics de Quokka (QUOKKA): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Quokka (QUOKKA) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens QUOKKA que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens QUOKKA podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do QUOKKA, explore o preço em tempo real do token QUOKKA!
Previsão de preço de QUOKKA
Quer saber para onde o QUOKKA pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do QUOKKA combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"