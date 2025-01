O que é Quantfury (QTF)

The QTF token offers token holders an ability to participate in spread revenues generated from the world's fastest growing online brokerage, Quantfury, which offers traders, investors, and cryptocurrency holders, to trade traditional financial and cryptocurrency markets at existing global exchange spot prices with zero fees.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Quantfury (QTF) Site oficial