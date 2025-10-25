Informações de preço de Quaks ($QUAKS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +0.74% Variação de Preço (7d) +0.81% Variação de Preço (7d) +0.81%

O preço em tempo real de Quaks ($QUAKS) é --. Nas últimas 24 horas, $QUAKS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de $QUAKS é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, $QUAKS variou -- na última hora, +0.74% nas últimas 24 horas e +0.81% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Quaks ($QUAKS)

Capitalização de mercado $ 10.30K$ 10.30K $ 10.30K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.30K$ 10.30K $ 10.30K Fornecimento Circulante 419.72M 419.72M 419.72M Fornecimento total 419,719,230.427423 419,719,230.427423 419,719,230.427423

A capitalização de mercado atual de Quaks é $ 10.30K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $QUAKS é 419.72M, com um fornecimento total de 419719230.427423. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.30K.