O que é Qtoken (QTO)

Qoneqt is the first verified social community platform utilizing web 3.0. They are one of the pioneers in surface web and Social Tokens. Qoneqt intends to bring autheticity in communication between communities and individuals online with real faces. No fake profiles or bots allowed on the platform. Qoneqt is a social community platform which allows only verified users on the platform. Smart Contracts on platform audited by Quillhash Team and have applied for ISO certification.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Qtoken (QTO) Site oficial