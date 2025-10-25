Informações de preço de Qstay (QSTAY) (USD)

Variação de preço em 24 horas
Mínimo 24h $ 0.00116776
Máximo 24h $ 0.00116776
Máximo histórico $ 0.00575394
Menor preço $ 0
Variação de Preço (1h) +1.87%
Alteração de Preço (1D) -10.11%
Variação de Preço (7d) +0.03%

O preço em tempo real de Qstay (QSTAY) é --. Nas últimas 24 horas, QSTAY foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0.00116776, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de QSTAY é $ 0.00575394, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, QSTAY variou +1.87% na última hora, -10.11% nas últimas 24 horas e +0.03% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Qstay (QSTAY)

Capitalização de mercado $ 900.98K
Volume (24h) --
Capitalização de mercado totalmente diluída $ 900.98K
Fornecimento Circulante 999.26M
Fornecimento total 999,255,480.400535

A capitalização de mercado atual de Qstay é $ 900.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de QSTAY é 999.26M, com um fornecimento total de 999255480.400535. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 900.98K.