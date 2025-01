O que é QoWatt (QWT)

QoWatt, the first French startup to run on green energy*, reinforced by Elrond blockchain technology. * Goal: To be able to deliver and maintain from the QoWatt charging stations, 40% of the electricity generated by renewable energy.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de QoWatt (QWT) Site oficial