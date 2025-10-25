Informações de preço de Qi Dao (QI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.02132638 Máximo 24h $ 0.0223939 Máximo histórico $ 6.09 Menor preço $ 0.00255096 Variação de Preço (1h) +0.05% Alteração de Preço (1D) -2.01% Variação de Preço (7d) +0.32%

O preço em tempo real de Qi Dao (QI) é $0.02192925. Nas últimas 24 horas, QI foi negociado entre a mínima de $ 0.02132638 e a máxima de $ 0.0223939, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de QI é $ 6.09, enquanto o mais baixo é $ 0.00255096.

Em termos de desempenho de curto prazo, QI variou +0.05% na última hora, -2.01% nas últimas 24 horas e +0.32% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Qi Dao (QI)

Capitalização de mercado $ 3.21M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.38M Fornecimento Circulante 146.44M Fornecimento total 200,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Qi Dao é $ 3.21M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de QI é 146.44M, com um fornecimento total de 200000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.38M.