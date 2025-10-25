Informações de preço de PUMPAI (PUMPAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.085682$ 0.085682 $ 0.085682 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.03% Alteração de Preço (1D) -9.26% Variação de Preço (7d) -1.49% Variação de Preço (7d) -1.49%

O preço em tempo real de PUMPAI (PUMPAI) é --. Nas últimas 24 horas, PUMPAI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PUMPAI é $ 0.085682, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, PUMPAI variou +0.03% na última hora, -9.26% nas últimas 24 horas e -1.49% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de PUMPAI (PUMPAI)

Capitalização de mercado $ 21.76K$ 21.76K $ 21.76K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 81.90K$ 81.90K $ 81.90K Fornecimento Circulante 265.61M 265.61M 265.61M Fornecimento total 999,902,957.575658 999,902,957.575658 999,902,957.575658

A capitalização de mercado atual de PUMPAI é $ 21.76K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PUMPAI é 265.61M, com um fornecimento total de 999902957.575658. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 81.90K.