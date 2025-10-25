O que é PulseChain Peacock (PCOCK)

Peacock on PulseChain is PulseChain's Official Mascot Meme, based on posts by Richard Heart twerking on a Peacock stage and Liberty Swaps mascot post on Twitter, PCOCK was created on Pump.tires! Created 2 weeks ago in honour of Liberty Swaps post, Peacock is now one of the hottest and most talked about coins on PulseChain. The project was released into the community by the creator and hopes to be the first 1 billion dollar market cap coin on PulseChain. It has the backing of Liberty Swap Finance and the total supply has been burnt by 15% already. Utility it being working and PCOCK has been paired to many tokens in the ecosystem giving it a solid foundation. Peacock could play a big part in kickstarting PulseChains Bullrun and so has a strong narrative in the community using Pump.tires as the platform to launch from bringing more eyes and adoption to PulseChain. PulseChain has the strongest community in the whole of cryptocurrency so with their backing PCOCK could do some serious gains bringing on PulseChains much needed Bullrun. Peacock is a simple meme at heart but has lot of potential! You can trade it at Liberty Swap and PulseX at lightning speeds and the contract is solid, no blacklisting, buy or sell tax etc and super cheap in gas fees to trade. PCOCK has an army of followers and even more memes to go with it. Trading Peacock also burns PulseChains native token $PLS therefore lowering supply of time and strengthening the whole chain overall. Richard Heart's as a flamboyant character and a pet Peacock fits the bill perfectly! Guarding the gardens of hexico, he's not just a mascot he's the protector of PulseChain!

Recurso de PulseChain Peacock (PCOCK) Site oficial

Previsão de preço do PulseChain Peacock (em USD)

Quanto valerá PulseChain Peacock (PCOCK) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em PulseChain Peacock (PCOCK) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para PulseChain Peacock.

Confira a previsão de preço de PulseChain Peacock agora!

PCOCK para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de PulseChain Peacock (PCOCK)

Compreender a tokenomics de PulseChain Peacock (PCOCK) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PCOCK agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre PulseChain Peacock (PCOCK) Quanto vale hoje o PulseChain Peacock (PCOCK)? O preço ao vivo de PCOCK em USD é 0.01598059 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de PCOCK para USD? $ 0.01598059 . Confira o O preço atual de PCOCK para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de PulseChain Peacock? A capitalização de mercado de PCOCK é $ 13.29M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de PCOCK? O fornecimento circulante de PCOCK é de 845.63M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PCOCK? PCOCK atingiu um preço máximo histórico de 0.01767444 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PCOCK? PCOCK atingiu um preço minímo histórico de 0.00191136 USD . Qual é o volume de negociação de PCOCK? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PCOCK é -- USD . PCOCK vai subir ainda este ano? PCOCK pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PCOCK para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o PulseChain Peacock (PCOCK)