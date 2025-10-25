O preço ao vivo de PulseChain Peacock hoje é 0.01598059 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PCOCK para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PCOCK facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de PulseChain Peacock hoje é 0.01598059 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PCOCK para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PCOCK facilmente na MEXC agora.

Preço de PulseChain Peacock (PCOCK)

Preço em tempo real de 1 PCOCK para USD

$0.01615989
$0.01615989$0.01615989
+15.00%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de PulseChain Peacock (PCOCK)
Informações de preço de PulseChain Peacock (PCOCK) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.01321527
$ 0.01321527$ 0.01321527
Mínimo 24h
$ 0.0167232
$ 0.0167232$ 0.0167232
Máximo 24h

$ 0.01321527
$ 0.01321527$ 0.01321527

$ 0.0167232
$ 0.0167232$ 0.0167232

$ 0.01767444
$ 0.01767444$ 0.01767444

$ 0.00191136
$ 0.00191136$ 0.00191136

-4.33%

+13.78%

+80.35%

+80.35%

O preço em tempo real de PulseChain Peacock (PCOCK) é $0.01598059. Nas últimas 24 horas, PCOCK foi negociado entre a mínima de $ 0.01321527 e a máxima de $ 0.0167232, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PCOCK é $ 0.01767444, enquanto o mais baixo é $ 0.00191136.

Em termos de desempenho de curto prazo, PCOCK variou -4.33% na última hora, +13.78% nas últimas 24 horas e +80.35% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de PulseChain Peacock (PCOCK)

$ 13.29M
$ 13.29M$ 13.29M

--
----

$ 13.29M
$ 13.29M$ 13.29M

845.63M
845.63M 845.63M

845,633,593.9410813
845,633,593.9410813 845,633,593.9410813

A capitalização de mercado atual de PulseChain Peacock é $ 13.29M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PCOCK é 845.63M, com um fornecimento total de 845633593.9410813. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.29M.

Histórico de preços de PulseChain Peacock (PCOCK) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de PulseChain Peacock em USD foi de $ +0.00193603.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de PulseChain Peacock em USD foi de $ +0.0985157365.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de PulseChain Peacock em USD foi de $ +0.0192715959.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de PulseChain Peacock em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00193603+13.78%
30 dias$ +0.0985157365+616.47%
60 dias$ +0.0192715959+120.59%
90 dias$ 0--

O que é PulseChain Peacock (PCOCK)

Peacock on PulseChain is PulseChain's Official Mascot Meme, based on posts by Richard Heart twerking on a Peacock stage and Liberty Swaps mascot post on Twitter, PCOCK was created on Pump.tires! Created 2 weeks ago in honour of Liberty Swaps post, Peacock is now one of the hottest and most talked about coins on PulseChain. The project was released into the community by the creator and hopes to be the first 1 billion dollar market cap coin on PulseChain. It has the backing of Liberty Swap Finance and the total supply has been burnt by 15% already. Utility it being working and PCOCK has been paired to many tokens in the ecosystem giving it a solid foundation. Peacock could play a big part in kickstarting PulseChains Bullrun and so has a strong narrative in the community using Pump.tires as the platform to launch from bringing more eyes and adoption to PulseChain. PulseChain has the strongest community in the whole of cryptocurrency so with their backing PCOCK could do some serious gains bringing on PulseChains much needed Bullrun. Peacock is a simple meme at heart but has lot of potential! You can trade it at Liberty Swap and PulseX at lightning speeds and the contract is solid, no blacklisting, buy or sell tax etc and super cheap in gas fees to trade. PCOCK has an army of followers and even more memes to go with it. Trading Peacock also burns PulseChains native token $PLS therefore lowering supply of time and strengthening the whole chain overall. Richard Heart's as a flamboyant character and a pet Peacock fits the bill perfectly! Guarding the gardens of hexico, he's not just a mascot he's the protector of PulseChain!

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de PulseChain Peacock (PCOCK)

Site oficial

Previsão de preço do PulseChain Peacock (em USD)

Quanto valerá PulseChain Peacock (PCOCK) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em PulseChain Peacock (PCOCK) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para PulseChain Peacock.

Confira a previsão de preço de PulseChain Peacock agora!

PCOCK para moedas locais

Tokenomics de PulseChain Peacock (PCOCK)

Compreender a tokenomics de PulseChain Peacock (PCOCK) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PCOCK agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre PulseChain Peacock (PCOCK)

Quanto vale hoje o PulseChain Peacock (PCOCK)?
O preço ao vivo de PCOCK em USD é 0.01598059 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de PCOCK para USD?
O preço atual de PCOCK para USD é $ 0.01598059. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de PulseChain Peacock?
A capitalização de mercado de PCOCK é $ 13.29M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de PCOCK?
O fornecimento circulante de PCOCK é de 845.63M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PCOCK?
PCOCK atingiu um preço máximo histórico de 0.01767444 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PCOCK?
PCOCK atingiu um preço minímo histórico de 0.00191136 USD.
Qual é o volume de negociação de PCOCK?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PCOCK é -- USD.
PCOCK vai subir ainda este ano?
PCOCK pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PCOCK para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o PulseChain Peacock (PCOCK)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

