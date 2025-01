O que é PuggleVerse (PUGGLE)

Welcome to Puggle-verse! Where Your Crypto Journey Gets a Wag of Fun! Say Hello to Puggle! Imagine a world where your crypto coins fetch more than just profits; they fetch joy! That's what Puggle is all about a mix of a pug and a beagle that’s not just a digital coin but a ticket to the happiest place in the crypto world. Utility Puggle is the first Meme verse coin In SOLANA , by holding Puggle you will get 2 adorable babies pug and beagle airdrops, competitors of BabyDoge and Bonk . Soon Snuggle, the superhero from PuggleVerse with many benefits, will also be yours.

Recurso de PuggleVerse (PUGGLE) Whitepaper Site oficial