Informações de preço de Pug Inu (PUG) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.20% Alteração de Preço (1D) -8.58% Variação de Preço (7d) -12.82% Variação de Preço (7d) -12.82%

O preço em tempo real de Pug Inu (PUG) é --. Nas últimas 24 horas, PUG foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PUG é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, PUG variou +0.20% na última hora, -8.58% nas últimas 24 horas e -12.82% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Pug Inu (PUG)

Capitalização de mercado $ 153.84K$ 153.84K $ 153.84K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 153.84K$ 153.84K $ 153.84K Fornecimento Circulante 356.37T 356.37T 356.37T Fornecimento total 356,373,023,969,600.5 356,373,023,969,600.5 356,373,023,969,600.5

A capitalização de mercado atual de Pug Inu é $ 153.84K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PUG é 356.37T, com um fornecimento total de 356373023969600.5. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 153.84K.