Informações de preço de PudgyStrategy (PUDGYSTR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00243574 $ 0.00243574 $ 0.00243574 Mínimo 24h $ 0.00273624 $ 0.00273624 $ 0.00273624 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00243574$ 0.00243574 $ 0.00243574 Máximo 24h $ 0.00273624$ 0.00273624 $ 0.00273624 Máximo histórico $ 0.0254713$ 0.0254713 $ 0.0254713 Menor preço $ 0.00127487$ 0.00127487 $ 0.00127487 Variação de Preço (1h) +0.42% Alteração de Preço (1D) -0.76% Variação de Preço (7d) -13.60% Variação de Preço (7d) -13.60%

O preço em tempo real de PudgyStrategy (PUDGYSTR) é $0.0027038. Nas últimas 24 horas, PUDGYSTR foi negociado entre a mínima de $ 0.00243574 e a máxima de $ 0.00273624, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PUDGYSTR é $ 0.0254713, enquanto o mais baixo é $ 0.00127487.

Em termos de desempenho de curto prazo, PUDGYSTR variou +0.42% na última hora, -0.76% nas últimas 24 horas e -13.60% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de PudgyStrategy (PUDGYSTR)

Capitalização de mercado $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de PudgyStrategy é $ 2.70M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PUDGYSTR é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.70M.