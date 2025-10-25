Informações de preço de Pryzm (PRYZM) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00158791 $ 0.00158791 $ 0.00158791 Mínimo 24h $ 0.00176671 $ 0.00176671 $ 0.00176671 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00158791$ 0.00158791 $ 0.00158791 Máximo 24h $ 0.00176671$ 0.00176671 $ 0.00176671 Máximo histórico $ 0.120383$ 0.120383 $ 0.120383 Menor preço $ 0.00127392$ 0.00127392 $ 0.00127392 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -3.95% Variação de Preço (7d) -35.60% Variação de Preço (7d) -35.60%

O preço em tempo real de Pryzm (PRYZM) é $0.00163087. Nas últimas 24 horas, PRYZM foi negociado entre a mínima de $ 0.00158791 e a máxima de $ 0.00176671, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PRYZM é $ 0.120383, enquanto o mais baixo é $ 0.00127392.

Em termos de desempenho de curto prazo, PRYZM variou -- na última hora, -3.95% nas últimas 24 horas e -35.60% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Pryzm (PRYZM)

Capitalização de mercado $ 404.22K$ 404.22K $ 404.22K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Fornecimento Circulante 247.86M 247.86M 247.86M Fornecimento total 1,049,469,072.473257 1,049,469,072.473257 1,049,469,072.473257

