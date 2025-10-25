Informações de preço de Prystine (PRYS) (USD)

Variação de preço em 24 horas Mínimo 24h Máximo 24h Variação de Preço (1h) +0.52% Alteração de Preço (1D) +14.09% Variação de Preço (7d) -23.43%

O preço em tempo real de Prystine (PRYS) é --. Nas últimas 24 horas, PRYS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PRYS é $ 0.00595177, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, PRYS variou +0.52% na última hora, +14.09% nas últimas 24 horas e -23.43% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Prystine (PRYS)

Capitalização de mercado $ 559.17K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 559.17K Fornecimento Circulante 999.99M Fornecimento total 999,993,378.243539

A capitalização de mercado atual de Prystine é $ 559.17K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PRYS é 999.99M, com um fornecimento total de 999993378.243539. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 559.17K.