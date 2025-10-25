O preço ao vivo de Private Aviation Finance Token hoje é 0.01842721 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CINO para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CINO facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Private Aviation Finance Token hoje é 0.01842721 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CINO para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CINO facilmente na MEXC agora.

Preço de Private Aviation Finance Token (CINO)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 CINO para USD

$0.01842721
$0.01842721$0.01842721
-3.60%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Private Aviation Finance Token (CINO)
Última atualização da página: 2025-10-25 15:26:12 (UTC+8)

Informações de preço de Private Aviation Finance Token (CINO) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.01799096
$ 0.01799096$ 0.01799096
Mínimo 24h
$ 0.0191362
$ 0.0191362$ 0.0191362
Máximo 24h

$ 0.01799096
$ 0.01799096$ 0.01799096

$ 0.0191362
$ 0.0191362$ 0.0191362

$ 0.053481
$ 0.053481$ 0.053481

$ 0.01799096
$ 0.01799096$ 0.01799096

-0.01%

-3.69%

-4.98%

-4.98%

O preço em tempo real de Private Aviation Finance Token (CINO) é $0.01842721. Nas últimas 24 horas, CINO foi negociado entre a mínima de $ 0.01799096 e a máxima de $ 0.0191362, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CINO é $ 0.053481, enquanto o mais baixo é $ 0.01799096.

Em termos de desempenho de curto prazo, CINO variou -0.01% na última hora, -3.69% nas últimas 24 horas e -4.98% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Private Aviation Finance Token (CINO)

$ 12.16M
$ 12.16M$ 12.16M

--
----

$ 18.43M
$ 18.43M$ 18.43M

659.81M
659.81M 659.81M

999,999,706.811177
999,999,706.811177 999,999,706.811177

A capitalização de mercado atual de Private Aviation Finance Token é $ 12.16M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CINO é 659.81M, com um fornecimento total de 999999706.811177. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 18.43M.

Histórico de preços de Private Aviation Finance Token (CINO) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Private Aviation Finance Token em USD foi de $ -0.0007062102453371.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Private Aviation Finance Token em USD foi de $ -0.0096970096.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Private Aviation Finance Token em USD foi de $ -0.0100418620.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Private Aviation Finance Token em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0007062102453371-3.69%
30 dias$ -0.0096970096-52.62%
60 dias$ -0.0100418620-54.49%
90 dias$ 0--

O que é Private Aviation Finance Token (CINO)

The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.

Recurso de Private Aviation Finance Token (CINO)

Site oficial

Previsão de preço do Private Aviation Finance Token (em USD)

Quanto valerá Private Aviation Finance Token (CINO) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Private Aviation Finance Token (CINO) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Private Aviation Finance Token.

Confira a previsão de preço de Private Aviation Finance Token agora!

CINO para moedas locais

Tokenomics de Private Aviation Finance Token (CINO)

Compreender a tokenomics de Private Aviation Finance Token (CINO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CINO agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Private Aviation Finance Token (CINO)

Quanto vale hoje o Private Aviation Finance Token (CINO)?
O preço ao vivo de CINO em USD é 0.01842721 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de CINO para USD?
O preço atual de CINO para USD é $ 0.01842721. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Private Aviation Finance Token?
A capitalização de mercado de CINO é $ 12.16M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de CINO?
O fornecimento circulante de CINO é de 659.81M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CINO?
CINO atingiu um preço máximo histórico de 0.053481 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CINO?
CINO atingiu um preço minímo histórico de 0.01799096 USD.
Qual é o volume de negociação de CINO?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CINO é -- USD.
CINO vai subir ainda este ano?
CINO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CINO para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 15:26:12 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Private Aviation Finance Token (CINO)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

