Informações de preço de Prism AI (PRSAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.617031$ 0.617031 $ 0.617031 Menor preço $ 0.00199182$ 0.00199182 $ 0.00199182 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) +0.24% Variação de Preço (7d) +0.24%

O preço em tempo real de Prism AI (PRSAI) é $0.00821196. Nas últimas 24 horas, PRSAI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PRSAI é $ 0.617031, enquanto o mais baixo é $ 0.00199182.

Em termos de desempenho de curto prazo, PRSAI variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e +0.24% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Prism AI (PRSAI)

Capitalização de mercado $ 8.21K$ 8.21K $ 8.21K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.21K$ 8.21K $ 8.21K Fornecimento Circulante 1.00M 1.00M 1.00M Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Prism AI é $ 8.21K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PRSAI é 1.00M, com um fornecimento total de 1000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.21K.