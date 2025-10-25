Informações de preço de Predi by Virtuals (PREDI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00896177 Máximo 24h $ 0.01424315 Máximo histórico $ 0.01911756 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) +0.41% Alteração de Preço (1D) -14.04% Variação de Preço (7d) +77.82%

O preço em tempo real de Predi by Virtuals (PREDI) é $0.01031259. Nas últimas 24 horas, PREDI foi negociado entre a mínima de $ 0.00896177 e a máxima de $ 0.01424315, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PREDI é $ 0.01911756, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, PREDI variou +0.41% na última hora, -14.04% nas últimas 24 horas e +77.82% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Predi by Virtuals (PREDI)

Capitalização de mercado $ 5.16M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.33M Fornecimento Circulante 498.97M Fornecimento total 998,972,638.0

A capitalização de mercado atual de Predi by Virtuals é $ 5.16M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PREDI é 498.97M, com um fornecimento total de 998972638.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.33M.