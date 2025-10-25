Informações de preço de Powerloom (POWER) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00444847 Máximo 24h $ 0.00491186 Máximo histórico $ 0.330112 Menor preço $ 0.0043508 Variação de Preço (1h) -0.02% Alteração de Preço (1D) -4.70% Variação de Preço (7d) -2.29%

O preço em tempo real de Powerloom (POWER) é $0.00467814. Nas últimas 24 horas, POWER foi negociado entre a mínima de $ 0.00444847 e a máxima de $ 0.00491186, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de POWER é $ 0.330112, enquanto o mais baixo é $ 0.0043508.

Em termos de desempenho de curto prazo, POWER variou -0.02% na última hora, -4.70% nas últimas 24 horas e -2.29% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Powerloom (POWER)

Capitalização de mercado $ 733.68K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.68M Fornecimento Circulante 156.77M Fornecimento total 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Powerloom é $ 733.68K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de POWER é 156.77M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.68M.