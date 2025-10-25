O preço ao vivo de Portals hoje é 0.03160454 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PORTALS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PORTALS facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Portals hoje é 0.03160454 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PORTALS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PORTALS facilmente na MEXC agora.

Preço de Portals (PORTALS)

Preço em tempo real de 1 PORTALS para USD

$0.03160443
$0.03160443$0.03160443
+6.60%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Portals (PORTALS)
Última atualização da página: 2025-10-25 15:25:48 (UTC+8)

Informações de preço de Portals (PORTALS) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.02909493
$ 0.02909493$ 0.02909493
Mínimo 24h
$ 0.03302836
$ 0.03302836$ 0.03302836
Máximo 24h

$ 0.02909493
$ 0.02909493$ 0.02909493

$ 0.03302836
$ 0.03302836$ 0.03302836

$ 0.269855
$ 0.269855$ 0.269855

$ 0.02825104
$ 0.02825104$ 0.02825104

-0.16%

+6.56%

-9.88%

-9.88%

O preço em tempo real de Portals (PORTALS) é $0.03160454. Nas últimas 24 horas, PORTALS foi negociado entre a mínima de $ 0.02909493 e a máxima de $ 0.03302836, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PORTALS é $ 0.269855, enquanto o mais baixo é $ 0.02825104.

Em termos de desempenho de curto prazo, PORTALS variou -0.16% na última hora, +6.56% nas últimas 24 horas e -9.88% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Portals (PORTALS)

$ 7.27M
$ 7.27M$ 7.27M

--
----

$ 31.60M
$ 31.60M$ 31.60M

230.00M
230.00M 230.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Portals é $ 7.27M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PORTALS é 230.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 31.60M.

Histórico de preços de Portals (PORTALS) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Portals em USD foi de $ +0.00194579.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Portals em USD foi de $ -0.0208023768.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Portals em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Portals em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00194579+6.56%
30 dias$ -0.0208023768-65.82%
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é Portals (PORTALS)

Portals is a browser-based, no-code game creation platform designed to unlock the full potential of user-generated content (UGC). By combining easy-to-use game-building tools with a tokenized asset layer, Portals allows creators to not only build and publish games—but also participate in a shared economic network that supports ownership, growth, and revenue generation.

Portals builds on this momentum by introducing new primitives that supercharge the UGC model. Games built on Portals exist within a shared, interconnected ecosystem where tokenized assets can move between games and users—enabling network effects that benefit creators and players alike. Importantly, this interoperability is native to Portals and optimized for games within the ecosystem, creating a flywheel of engagement and value across the network.

Recurso de Portals (PORTALS)

Site oficial

Previsão de preço do Portals (em USD)

Quanto valerá Portals (PORTALS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Portals (PORTALS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Portals.

Confira a previsão de preço de Portals agora!

PORTALS para moedas locais

Tokenomics de Portals (PORTALS)

Compreender a tokenomics de Portals (PORTALS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PORTALS agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Portals (PORTALS)

Quanto vale hoje o Portals (PORTALS)?
O preço ao vivo de PORTALS em USD é 0.03160454 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de PORTALS para USD?
O preço atual de PORTALS para USD é $ 0.03160454. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Portals?
A capitalização de mercado de PORTALS é $ 7.27M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de PORTALS?
O fornecimento circulante de PORTALS é de 230.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PORTALS?
PORTALS atingiu um preço máximo histórico de 0.269855 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PORTALS?
PORTALS atingiu um preço minímo histórico de 0.02825104 USD.
Qual é o volume de negociação de PORTALS?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PORTALS é -- USD.
PORTALS vai subir ainda este ano?
PORTALS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PORTALS para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Portals (PORTALS)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

