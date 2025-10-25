O que é Portals (PORTALS)

Portals is a browser-based, no-code game creation platform designed to unlock the full potential of user-generated content (UGC). By combining easy-to-use game-building tools with a tokenized asset layer, Portals allows creators to not only build and publish games—but also participate in a shared economic network that supports ownership, growth, and revenue generation. Portals builds on this momentum by introducing new primitives that supercharge the UGC model. Games built on Portals exist within a shared, interconnected ecosystem where tokenized assets can move between games and users—enabling network effects that benefit creators and players alike. Importantly, this interoperability is native to Portals and optimized for games within the ecosystem, creating a flywheel of engagement and value across the network.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Portals (PORTALS) Quanto vale hoje o Portals (PORTALS)? O preço ao vivo de PORTALS em USD é 0.03160454 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de PORTALS para USD? $ 0.03160454 . Confira o O preço atual de PORTALS para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Portals? A capitalização de mercado de PORTALS é $ 7.27M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de PORTALS? O fornecimento circulante de PORTALS é de 230.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PORTALS? PORTALS atingiu um preço máximo histórico de 0.269855 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PORTALS? PORTALS atingiu um preço minímo histórico de 0.02825104 USD . Qual é o volume de negociação de PORTALS? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PORTALS é -- USD . PORTALS vai subir ainda este ano? PORTALS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PORTALS para uma análise mais detalhada.

