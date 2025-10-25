Informações de preço de PoPi 4i (POPI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -1.58% Alteração de Preço (1D) +1.78% Variação de Preço (7d) +33.57% Variação de Preço (7d) +33.57%

O preço em tempo real de PoPi 4i (POPI) é --. Nas últimas 24 horas, POPI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de POPI é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, POPI variou -1.58% na última hora, +1.78% nas últimas 24 horas e +33.57% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de PoPi 4i (POPI)

Capitalização de mercado $ 13.46K$ 13.46K $ 13.46K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16.41K$ 16.41K $ 16.41K Fornecimento Circulante 819.64M 819.64M 819.64M Fornecimento total 999,644,272.0185746 999,644,272.0185746 999,644,272.0185746

A capitalização de mercado atual de PoPi 4i é $ 13.46K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de POPI é 819.64M, com um fornecimento total de 999644272.0185746. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.41K.