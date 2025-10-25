Informações de preço de Popi (POPI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0.00117496 $ 0.00117496 $ 0.00117496 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0.00117496$ 0.00117496 $ 0.00117496 Máximo histórico $ 0.00138578$ 0.00138578 $ 0.00138578 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +1.76% Alteração de Preço (1D) +46.55% Variação de Preço (7d) +124.41% Variação de Preço (7d) +124.41%

O preço em tempo real de Popi (POPI) é $0.00117668. Nas últimas 24 horas, POPI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0.00117496, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de POPI é $ 0.00138578, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, POPI variou +1.76% na última hora, +46.55% nas últimas 24 horas e +124.41% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Popi (POPI)

Capitalização de mercado $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Popi é $ 1.17M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de POPI é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.17M.