O que é Poop (POOP)

$POOP is the token built for Doop, but this isn't just another meme coin. Doop is a real health app — a crypto-powered game that helps you improve your gut health and diet through daily tracking, personalized insights, and real rewards. I'm stronger, I'm smarter Helps you build a healthy daily habit. Gives personalized, actionable health insights. Turns a private routine into an engaging health game. web3 integrated Rewards consistency with real crypto. Flex your NFT Toilets as status symbols. its just funny, lol Brings humor and community into gut health like never before.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Poop (POOP) Quanto vale hoje o Poop (POOP)? O preço ao vivo de POOP em USD é 0.0179865 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de POOP para USD? $ 0.0179865 . Confira o O preço atual de POOP para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Poop? A capitalização de mercado de POOP é $ 2.97M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de POOP? O fornecimento circulante de POOP é de 165.02M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de POOP? POOP atingiu um preço máximo histórico de 0.064116 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de POOP? POOP atingiu um preço minímo histórico de 0.01789485 USD . Qual é o volume de negociação de POOP? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para POOP é -- USD . POOP vai subir ainda este ano? POOP pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do POOP para uma análise mais detalhada.

