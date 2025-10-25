Informações de preço de Poolz Finance (POOLX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.266007 Máximo 24h $ 0.298123 Máximo histórico $ 7.18 Menor preço $ 0.155338 Variação de Preço (1h) -0.72% Alteração de Preço (1D) -2.67% Variação de Preço (7d) +9.66%

O preço em tempo real de Poolz Finance (POOLX) é $0.267081. Nas últimas 24 horas, POOLX foi negociado entre a mínima de $ 0.266007 e a máxima de $ 0.298123, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de POOLX é $ 7.18, enquanto o mais baixo é $ 0.155338.

Em termos de desempenho de curto prazo, POOLX variou -0.72% na última hora, -2.67% nas últimas 24 horas e +9.66% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Poolz Finance (POOLX)

Capitalização de mercado $ 1.40M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.47M Fornecimento Circulante 5.23M Fornecimento total 5,500,000.0

A capitalização de mercado atual de Poolz Finance é $ 1.40M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de POOLX é 5.23M, com um fornecimento total de 5500000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.47M.