Informações de preço de Ponzimon (PONZI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.01224178 $ 0.01224178 $ 0.01224178 Mínimo 24h $ 0.0127564 $ 0.0127564 $ 0.0127564 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.01224178$ 0.01224178 $ 0.01224178 Máximo 24h $ 0.0127564$ 0.0127564 $ 0.0127564 Máximo histórico $ 0.519954$ 0.519954 $ 0.519954 Menor preço $ 0.00421223$ 0.00421223 $ 0.00421223 Variação de Preço (1h) -1.08% Alteração de Preço (1D) -2.79% Variação de Preço (7d) +48.29% Variação de Preço (7d) +48.29%

O preço em tempo real de Ponzimon (PONZI) é $0.01224061. Nas últimas 24 horas, PONZI foi negociado entre a mínima de $ 0.01224178 e a máxima de $ 0.0127564, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PONZI é $ 0.519954, enquanto o mais baixo é $ 0.00421223.

Em termos de desempenho de curto prazo, PONZI variou -1.08% na última hora, -2.79% nas últimas 24 horas e +48.29% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Ponzimon (PONZI)

Capitalização de mercado $ 89.57K$ 89.57K $ 89.57K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 149.34K$ 149.34K $ 149.34K Fornecimento Circulante 7.32M 7.32M 7.32M Fornecimento total 12,198,985.151421 12,198,985.151421 12,198,985.151421

A capitalização de mercado atual de Ponzimon é $ 89.57K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PONZI é 7.32M, com um fornecimento total de 12198985.151421. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 149.34K.