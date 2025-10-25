Informações de preço de POL Staked WBERA (SWBERA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 2.28 $ 2.28 $ 2.28 Mínimo 24h $ 2.48 $ 2.48 $ 2.48 Máximo 24h Mínimo 24h $ 2.28$ 2.28 $ 2.28 Máximo 24h $ 2.48$ 2.48 $ 2.48 Máximo histórico $ 6.33$ 6.33 $ 6.33 Menor preço $ 1.93$ 1.93 $ 1.93 Variação de Preço (1h) +0.11% Alteração de Preço (1D) -7.04% Variação de Preço (7d) +7.54% Variação de Preço (7d) +7.54%

O preço em tempo real de POL Staked WBERA (SWBERA) é $2.3. Nas últimas 24 horas, SWBERA foi negociado entre a mínima de $ 2.28 e a máxima de $ 2.48, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SWBERA é $ 6.33, enquanto o mais baixo é $ 1.93.

Em termos de desempenho de curto prazo, SWBERA variou +0.11% na última hora, -7.04% nas últimas 24 horas e +7.54% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de POL Staked WBERA (SWBERA)

Capitalização de mercado $ 26.09M$ 26.09M $ 26.09M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.09M$ 26.09M $ 26.09M Fornecimento Circulante 11.33M 11.33M 11.33M Fornecimento total 11,327,719.21296812 11,327,719.21296812 11,327,719.21296812

A capitalização de mercado atual de POL Staked WBERA é $ 26.09M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SWBERA é 11.33M, com um fornecimento total de 11327719.21296812. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.09M.