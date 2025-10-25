Informações de preço de PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0,00202825 $ 0,00202825 $ 0,00202825 Mínimo 24h $ 0,00275818 $ 0,00275818 $ 0,00275818 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0,00202825$ 0,00202825 $ 0,00202825 Máximo 24h $ 0,00275818$ 0,00275818 $ 0,00275818 Máximo histórico $ 0,01343034$ 0,01343034 $ 0,01343034 Menor preço $ 0,00120611$ 0,00120611 $ 0,00120611 Variação de Preço (1h) +5,84% Alteração de Preço (1D) +32,34% Variação de Preço (7d) +46,26% Variação de Preço (7d) +46,26%

O preço em tempo real de PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) é $0,00272862. Nas últimas 24 horas, CTDA foi negociado entre a mínima de $ 0,00202825 e a máxima de $ 0,00275818, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CTDA é $ 0,01343034, enquanto o mais baixo é $ 0,00120611.

Em termos de desempenho de curto prazo, CTDA variou +5,84% na última hora, +32,34% nas últimas 24 horas e +46,26% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Capitalização de mercado $ 440,76K$ 440,76K $ 440,76K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2,73M$ 2,73M $ 2,73M Fornecimento Circulante 161,53M 161,53M 161,53M Fornecimento total 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

A capitalização de mercado atual de PokPok Agent Brain by Virtuals é $ 440,76K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CTDA é 161,53M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2,73M.