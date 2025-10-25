O que é Poggers ($POGGERS)

Poggers is a lifestyle brand focused on delivering high-quality, nutritious drink mixes designed for gamers, esports athletes, and anyone needing sustained energy, hydration, or better sleep. Our product lineup includes energy mixes for focus and endurance (with 200mg caffeine per serving, no artificial flavors or sugar), hydration formulas packed with vitamins A-E, and an upcoming sleep formula featuring melatonin for restful recovery. We've brought this real-world brand on-chain by launching the $POGGERS token on Solana via the Believe app, enabling community ownership, utility tied to our products, and revenue-sharing mechanisms. This bridges Web2 e-commerce with Web3, creating an ecosystem where fans can support and benefit from our growth in the booming powdered beverage market. Poggers is a lifestyle brand focused on delivering high-quality, nutritious drink mixes designed for gamers, esports athletes, and anyone needing sustained energy, hydration, or better sleep. Our product lineup includes energy mixes for focus and endurance (with 200mg caffeine per serving, no artificial flavors or sugar), hydration formulas packed with vitamins A-E, and an upcoming sleep formula featuring melatonin for restful recovery. We've brought this real-world brand on-chain by launching the $POGGERS token on Solana via the Believe app, enabling community ownership, utility tied to our products, and revenue-sharing mechanisms. This bridges Web2 e-commerce with Web3, creating an ecosystem where fans can support and benefit from our growth in the booming powdered beverage market.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Poggers ($POGGERS) Site oficial

Previsão de preço do Poggers (em USD)

Quanto valerá Poggers ($POGGERS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Poggers ($POGGERS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Poggers.

Confira a previsão de preço de Poggers agora!

$POGGERS para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Poggers ($POGGERS)

Compreender a tokenomics de Poggers ($POGGERS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token $POGGERS agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Poggers ($POGGERS) Quanto vale hoje o Poggers ($POGGERS)? O preço ao vivo de $POGGERS em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de $POGGERS para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de $POGGERS para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Poggers? A capitalização de mercado de $POGGERS é $ 82.66K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de $POGGERS? O fornecimento circulante de $POGGERS é de 984.68M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de $POGGERS? $POGGERS atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de $POGGERS? $POGGERS atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de $POGGERS? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para $POGGERS é -- USD . $POGGERS vai subir ainda este ano? $POGGERS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do $POGGERS para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Poggers ($POGGERS)