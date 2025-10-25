Informações de preço de PLYR L1 (PLYR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00380196 $ 0.00380196 $ 0.00380196 Mínimo 24h $ 0.00391046 $ 0.00391046 $ 0.00391046 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00380196$ 0.00380196 $ 0.00380196 Máximo 24h $ 0.00391046$ 0.00391046 $ 0.00391046 Máximo histórico $ 0.02441299$ 0.02441299 $ 0.02441299 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +2.32% Alteração de Preço (1D) +3.00% Variação de Preço (7d) +61.80% Variação de Preço (7d) +61.80%

O preço em tempo real de PLYR L1 (PLYR) é $0.00391596. Nas últimas 24 horas, PLYR foi negociado entre a mínima de $ 0.00380196 e a máxima de $ 0.00391046, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PLYR é $ 0.02441299, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, PLYR variou +2.32% na última hora, +3.00% nas últimas 24 horas e +61.80% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de PLYR L1 (PLYR)

Capitalização de mercado $ 478.45K$ 478.45K $ 478.45K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M Fornecimento Circulante 122.18M 122.18M 122.18M Fornecimento total 749,980,966.601718 749,980,966.601718 749,980,966.601718

A capitalização de mercado atual de PLYR L1 é $ 478.45K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PLYR é 122.18M, com um fornecimento total de 749980966.601718. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.94M.