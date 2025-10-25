O preço ao vivo de PLURcoin hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PLUR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PLUR facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de PLURcoin hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PLUR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PLUR facilmente na MEXC agora.

Preço de PLURcoin (PLUR)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 PLUR para USD

$0.00017206
$0.00017206$0.00017206
0.00%1D
mexc
USD
Gráfico de preço em tempo real de PLURcoin (PLUR)
Última atualização da página: 2025-10-25 16:46:51 (UTC+8)

Informações de preço de PLURcoin (PLUR) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-6.47%

-6.47%

O preço em tempo real de PLURcoin (PLUR) é --. Nas últimas 24 horas, PLUR foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PLUR é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, PLUR variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -6.47% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de PLURcoin (PLUR)

$ 188.75K
$ 188.75K$ 188.75K

--
----

$ 9.65M
$ 9.65M$ 9.65M

1.10B
1.10B 1.10B

56,097,013,924.83797
56,097,013,924.83797 56,097,013,924.83797

A capitalização de mercado atual de PLURcoin é $ 188.75K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PLUR é 1.10B, com um fornecimento total de 56097013924.83797. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.65M.

Histórico de preços de PLURcoin (PLUR) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de PLURcoin em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de PLURcoin em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de PLURcoin em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de PLURcoin em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ 0-22.74%
60 dias$ 0-20.50%
90 dias$ 0--

O que é PLURcoin (PLUR)

PLURcoin is a community-driven cryptocurrency designed to power transactions within the music, entertainment, and festival ecosystems. Built on secure and efficient blockchain technology, PLURcoin enables fast, transparent, and decentralized payments while fostering a global culture of Peace, Love, Unity, and Respect (PLUR) — values that have long been the foundation of dance music and festival culture around the world.

At its core, PLURcoin seeks to become the native digital currency of the entertainment industry, particularly within the electronic dance music (EDM) space. The project’s mission is to bring blockchain benefits to real-world communities that gather around music, art, and shared experiences. By offering an efficient and borderless means of payment, PLURcoin aims to make it easier for fans to buy event tickets, merchandise, and artist-related products, while reducing transaction fees and improving accessibility compared to traditional payment methods.

PLURcoin goes beyond just being a payment method — it is designed to create an entire ecosystem where fans, artists, and event organizers can engage in new and meaningful ways. Through the PLUR Wallet, token holders will soon have access to exclusive digital drops from leading EDM artists, including collectibles, unreleased music, and premium content. These initiatives will provide fans with deeper connections to the artists and events they love, while giving creators a new, blockchain-enabled channel to reward their supporters directly.

The project is actively pursuing partnerships with major EDM festivals around the world, seeking to integrate PLURcoin as a native payment solution at live events. This means fans may one day use PLURcoin not only for online purchases but also for on-site transactions, creating a seamless and modern festival experience. The PLURcoin roadmap also envisions community governance features, where token holders will be able to participate in decision-making processes, such as voting on future partnerships, event sponsorships, or charitable initiatives.

PLURcoin’s commitment to transparency, decentralization, and community participation sets it apart from many other cryptocurrencies. A significant portion of the token supply has already been burned to increase scarcity and demonstrate the team’s dedication to long-term value, while a portion of tokens remains locked for charitable purposes aligned with PLUR principles.

In summary, PLURcoin is about much more than cryptocurrency — it is about uniting a global community under a shared ethos of Peace, Love, Unity, and Respect, using blockchain technology to empower fans, artists, and organizers in the modern entertainment landscape.

Recurso de PLURcoin (PLUR)

Site oficial

Previsão de preço do PLURcoin (em USD)

Quanto valerá PLURcoin (PLUR) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em PLURcoin (PLUR) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para PLURcoin.

Confira a previsão de preço de PLURcoin agora!

PLUR para moedas locais

Tokenomics de PLURcoin (PLUR)

Compreender a tokenomics de PLURcoin (PLUR) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PLUR agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre PLURcoin (PLUR)

Quanto vale hoje o PLURcoin (PLUR)?
O preço ao vivo de PLUR em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de PLUR para USD?
O preço atual de PLUR para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de PLURcoin?
A capitalização de mercado de PLUR é $ 188.75K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de PLUR?
O fornecimento circulante de PLUR é de 1.10B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PLUR?
PLUR atingiu um preço máximo histórico de 0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PLUR?
PLUR atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de PLUR?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PLUR é -- USD.
PLUR vai subir ainda este ano?
PLUR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PLUR para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 16:46:51 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o PLURcoin (PLUR)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

