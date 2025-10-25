Informações de preço de Plume Staked ETH (PETH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 3,825.09 $ 3,825.09 $ 3,825.09 Mínimo 24h $ 3,972.15 $ 3,972.15 $ 3,972.15 Máximo 24h Mínimo 24h $ 3,825.09$ 3,825.09 $ 3,825.09 Máximo 24h $ 3,972.15$ 3,972.15 $ 3,972.15 Máximo histórico $ 4,947.99$ 4,947.99 $ 4,947.99 Menor preço $ 3,366.9$ 3,366.9 $ 3,366.9 Variação de Preço (1h) -0.11% Alteração de Preço (1D) +0.04% Variação de Preço (7d) +1.35% Variação de Preço (7d) +1.35%

O preço em tempo real de Plume Staked ETH (PETH) é $3,907.88. Nas últimas 24 horas, PETH foi negociado entre a mínima de $ 3,825.09 e a máxima de $ 3,972.15, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PETH é $ 4,947.99, enquanto o mais baixo é $ 3,366.9.

Em termos de desempenho de curto prazo, PETH variou -0.11% na última hora, +0.04% nas últimas 24 horas e +1.35% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Plume Staked ETH (PETH)

Capitalização de mercado $ 195.72K$ 195.72K $ 195.72K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 195.72K$ 195.72K $ 195.72K Fornecimento Circulante 50.08 50.08 50.08 Fornecimento total 50.0823720478534 50.0823720478534 50.0823720478534

A capitalização de mercado atual de Plume Staked ETH é $ 195.72K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PETH é 50.08, com um fornecimento total de 50.0823720478534. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 195.72K.